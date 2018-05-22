Severe Weather Approaching!
By John Stewart
|
May 22, 2018 @ 2:35 PM
Tornado Alley Severe Storm at Night Time. Severe Lightnings Above Farmlands in Illinois, USA. Severe Weather Photography Collection.

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for Holmes, Knox, Richland, Morrow, Wayne, and Ashland, OH
beginning at 4:22 pm and ending at 5:22 pm

ALSO

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 115 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO ASHLAND CRAWFORD HURON KNOX LORAIN MARION MORROW RICHLAND IN NORTHEAST OHIO ASHTABULA CUYAHOGA GEAUGA HOLMES LAKE MAHONING MEDINA PORTAGE STARK SUMMIT TRUMBULL WAYNE IN NORTHWEST OHIO HANCOCK SENECA WYANDOT IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST PENNSYLVANIA CRAWFORD THIS INCLUDES THE CITIES OF AKRON, ASHLAND, ASHTABULA, BUCYRUS, CANTON, CHARDON, CLEVELAND, FINDLAY, LORAIN, MANSFIELD, MARION, MEADVILLE, MEDINA, MENTOR, MILLERSBURG, MOUNT GILEAD, MOUNT VERNON, NORWALK, RAVENNA, TIFFIN, UPPER SANDUSKY, WARREN, WOOSTER, AND YOUNGSTOWN.

SHARE

RELATED CONTENT

Backstreet Boys First Single In 5 Years Cavs 111 Celtics 102 Series Tied Beyonce, Bought a CHURCH? How Truthful Are You Billboard Music Awards Death Toll now at 10 in Santa Fe High School Shooting