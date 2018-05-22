Severe Weather Approaching!

The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for Holmes, Knox, Richland, Morrow, Wayne, and Ashland, OH
beginning at 4:22 pm and ending at 5:22 pm
ALSO
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 115 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN OHIO THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES IN NORTH CENTRAL OHIO ASHLAND CRAWFORD HURON KNOX LORAIN MARION MORROW RICHLAND IN NORTHEAST OHIO ASHTABULA CUYAHOGA GEAUGA HOLMES LAKE MAHONING MEDINA PORTAGE STARK SUMMIT TRUMBULL WAYNE IN NORTHWEST OHIO HANCOCK SENECA WYANDOT IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST PENNSYLVANIA CRAWFORD THIS INCLUDES THE CITIES OF AKRON, ASHLAND, ASHTABULA, BUCYRUS, CANTON, CHARDON, CLEVELAND, FINDLAY, LORAIN, MANSFIELD, MARION, MEADVILLE, MEDINA, MENTOR, MILLERSBURG, MOUNT GILEAD, MOUNT VERNON, NORWALK, RAVENNA, TIFFIN, UPPER SANDUSKY, WARREN, WOOSTER, AND YOUNGSTOWN.