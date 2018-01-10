WARNING Winter Storm Coming

WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY MORNING
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Issuing Office: Cleveland
Source: National.Weather.Service
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A HEAVY MIXED PRECIPITATION POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 10 INCHES, WITH LOCALIZED AMOUNTS UP TO 12 INCHES ARE POSSIBLE. ICE ACCUMULATIONS OF ONE TENTH TO AROUND A QUARTER OF AN INCH ARE POSSIBLE. * WHERE… PORTIONS OF NORTHWEST PENNSYLVANIA AND NORTH CENTRAL AND NORTHEAST OHIO. * WHEN… FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY MORNING. * ADDITIONAL DETAILS… ICE ACCUMULATIONS COULD LEAD TO POWER OUTAGES AND TREE DAMAGE. TRAVEL COULD BECOME DANGEROUS, INCLUDING THE EVENING COMMUTE ON FRIDAY. BLOWING SNOW IS POSSIBLE FRIDAY NIGHT AS WINDS INCREASE. TEMPERATURES WILL DROP BELOW FREEZING FROM WEST TO EAST DURING THE DAY ON FRIDAY AND BE IN THE TEENS BY EARLY SATURDAY MORNING. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS… THERE IS POTENTIAL FOR SIGNIFICANT SNOW, SLEET OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.