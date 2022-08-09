High School Football lives on Mix 94-1 – See the schedule here!
Mix 94-1 is your spot for High School Football. Listen every week for some of the fiercest rivalries in Canton and Stark County.
Check out the schedule below and we’ll see you at the 50 yard line!
(and be sure to check out WHBCSports.com for schedules, scores, streams and more!)
2022 HIGH SCHOOL FOOTBALL BROADCAST SCHEDULE
RADIO
THUR 8/18 CANTON CENTRAL CATHOLIC @ PERRY
FRI 8/19 CINCINNATI MOELLER @ MASSILLON
FRI 8/26 MARLINGTON @ NORTHWEST
FRI 9/2 DUBLIN COFFMAN @ MCKINLEY
FRI 9/9 JACKSON @ GREEN
FRI 9/16 ST. EDWARDS @ MASSILLON
FRI 9/23 HOOVER @ MCKINLEY
FRI 9/30 CANTON SOUTH @ FAIRLESS
FRI 10/7 WEST BRANCH @ ALLIANCE
FRI 10/14 GREEN @ HOOVER
THUR 10/20 ST. THOMAS @ CANTON CENTRAL CATHOLIC
FRI 10/21 HOOVER @ JACKSON
SAT 10/22 MCKINLEY @ MASSILLON
2022 HIGH SCHOOL FOOTBALL BROADCAST SCHEDULE
TV
FRI 8/19 AKRON EAST @ JACKSON
FRI 8/26 POLAND SEMINARY @ LOUISVILLE
FRI 9/2 SANDY VALLEY @ CANTON SOUTH
FRI 9/9 FAIRLESS @ NORTHWEST
FRI 9/16 GLENOAK @ HOOVER
FRI 9/23 LOUISVILLE @ PERRY
FRI 9/30 MENTOR LAKE CATHOLIC @ CENTRAL CATHOLIC
FRI 10/7 LAKE @ HOOVER
FRI 10/14 CANTON CENTRAL CATHOLIC @ JACKSON
FRI 10/21 NORTHWEST @ CANTON SOUTH
SAT 10/22 [email protected] MASSILLON
2022 HIGH SCHOOL FOOTBALL BROADCAST SCHEDULE
STREAM
FRI 8/19 BUCHTEL @ HOOVER
FRI 8/26 NORTH OLMSTED @ GREEN
FRI 9/2 LOUISVILLE @ NORTHWEST
FRI 9/9 GLENOAK @ LAKE
FRI 9/16 JACKSON @ PERRY
FRI 9/23 AUSTINTOWN FITCH @ MASSILLON
FRI 9/30 MCKINLEY @ LAKE
FRI 10/7 JACKSON @ MCKINLEY
FRI 10/14 MCKINLEY @ GLENOAK
FRI 10/21 MARLINGTON @ ALLIANCE