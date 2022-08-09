Mix 94.1 Mix 94.1 Logo

High School Football lives on Mix 94-1 – See the schedule here!

August 9, 2022 6:16PM EDT
Share

Mix 94-1 is your spot for High School Football. Listen every week for some of the fiercest rivalries in Canton and Stark County.

Check out the schedule below and we’ll see you at the 50 yard line!

(and be sure to check out WHBCSports.com for schedules, scores, streams and more!)

www.WHBCSports.com

2022 HIGH SCHOOL FOOTBALL BROADCAST SCHEDULE 

RADIO 

THUR 8/18 CANTON CENTRAL CATHOLIC @ PERRY

FRI 8/19    CINCINNATI MOELLER @ MASSILLON

FRI 8/26 MARLINGTON @ NORTHWEST

FRI 9/2 DUBLIN COFFMAN @ MCKINLEY

FRI 9/9 JACKSON @ GREEN

FRI 9/16              ST. EDWARDS @ MASSILLON

FRI 9/23 HOOVER @ MCKINLEY

FRI 9/30 CANTON SOUTH @ FAIRLESS

FRI 10/7 WEST BRANCH @ ALLIANCE

FRI 10/14 GREEN @ HOOVER

THUR 10/20        ST. THOMAS @ CANTON CENTRAL CATHOLIC

FRI 10/21           HOOVER @ JACKSON

SAT 10/22            MCKINLEY @ MASSILLON

2022 HIGH SCHOOL FOOTBALL BROADCAST SCHEDULE 

TV 

FRI 8/19 AKRON EAST @ JACKSON

FRI 8/26 POLAND SEMINARY @ LOUISVILLE

FRI 9/2 SANDY VALLEY @ CANTON SOUTH

FRI 9/9 FAIRLESS @ NORTHWEST

FRI 9/16 GLENOAK @ HOOVER

FRI 9/23 LOUISVILLE @ PERRY

FRI 9/30 MENTOR LAKE CATHOLIC @ CENTRAL CATHOLIC

FRI 10/7 LAKE @ HOOVER

FRI 10/14 CANTON CENTRAL CATHOLIC @ JACKSON

FRI 10/21 NORTHWEST @ CANTON SOUTH

SAT 10/22 [email protected] MASSILLON

2022 HIGH SCHOOL FOOTBALL BROADCAST SCHEDULE 

STREAM 

FRI 8/19 BUCHTEL @ HOOVER

FRI 8/26 NORTH OLMSTED @ GREEN

FRI 9/2 LOUISVILLE @ NORTHWEST

FRI 9/9 GLENOAK @ LAKE

FRI 9/16 JACKSON @ PERRY

FRI 9/23 AUSTINTOWN FITCH @ MASSILLON

FRI 9/30 MCKINLEY @ LAKE

FRI 10/7 JACKSON @ MCKINLEY

FRI 10/14 MCKINLEY @ GLENOAK

FRI 10/21 MARLINGTON @ ALLIANCE

 

Popular Posts

1

Prankster Leaves Mashed Potatoes Around Neighborhood
2

Sarah Quinn's Furry Friends Encourages Adoptions and Supporting Local Shelters During Social Distancing
3

Disney Announces 'Chicken Little 2' For 2021
4

High School Football Fridays on Mix 94-1
5

Stark MHAR Shares Tips For A Safe Home Environment