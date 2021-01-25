Some Bar and Restaurant Owners Can Get Help Here!
BELOW IS A LIST (scroll down) of the bars and restaurants that have not applied for the $2500 in help available from the state – The Bar and Restaurant Assistance Fund. It expires this Sunday, January 31st. Go to this website for more information or to apply for the money: www.businesshelp.ohio.gov
Bar and Restaurant Assistance Fund Overview
The Bar and Restaurant Assistance Fund is designed to assist Ohio’s on-premise liquor permit holders. This $38.7 million fund will help more than 15,400 licensees significantly impacted by COVID-19 and limited in the full use of their liquor permit. Funding for the program is from the CARES Act.
Eligible Businesses
The Ohio Department of Commerce Division of Liquor Control has more than 15,000 permit holders that qualify for the assistance fund. This applies to roughly 30 permit types, including bars, restaurants, breweries, distilleries, wineries, casinos and private clubs. They include:
These permit holders need to have had an active on-premise permit as of close-of-business October 23, 2020. The business does not have to be currently open but must have an active liquor license. You can check the status of your liquor permit here. If it’s active, it will be listed as “issued.”
After applying, a licensee will receive $2,500 per unique business location.
Application Requirements
Licensees must present their FEIN or SSN, and liquor permit number and address for each unique location at time of application. The Department of Taxation will confirm all entries. Applications will be accepted through January 31, 2021. Once money is received, per CARES Act stipulation, businesses are to use the funds on COVID-related expenses due to business interruptions caused by the pandemic.
Application Process
Visit BusinessHelp.Ohio.Gov to access the online application. The application will open November 2, 2020. Permit holders may apply for the liquor assistance funding as well as the Small Business Relief Grant through the online application at BusinessHelp.Ohio.Gov.
The Ohio Department of Administrative Services will be sending checks to permit holders as soon as applications are processed.
LIST in Stark County …
BENDERS INC DBA BENDERS RESTAURANT & LOUNGE 50 LINCOLN WAY E MASSILLON OHIO 44646 STARK
BHAU & GAUR FOOD LLC DBA KABAB & CURRY 5114 WHIPPLE AVE NW CANTON OH 44718 STARK
C & H PRODUCTIONS INC DBA CLAYS PARK 13085 PATTERSON RD NW NORTH LAWRENCE OHIO 44666 STARK
CANTON POLICE PATROLMENS 0 430 WALNUT NE CANTON OHIO 44702 STARK
MICHAEL CAPOBIANCO DBA PICCIANOS 410 MARKET AV N CANTON OH 44702 STARK
CITY OF CANTON DBA CANTON CIVIC CENTER 1101 MARKET AV N CANTON OHIO 44702 STARK
CITY OF MASSILLON DBA LEGENDS OF MASSILLON RESTAURANT 2700 AUGUSTA DR SE MASSILLON OHIO 44646 STARK
COMMONWEALTH HOTELS LLC DBA EMBASSY SUITES NORTH CANTON 7883 FREEDOM AV NW NORTH CANTON OH 44720 STARK
PAUL KARL DOERING DBA MCCLYMONDS 14 LINCOLN WAY W MASSILLON OH 44646 STARK
DON QUIJOTE LLC DBA DON QUIJOTE 4695 DRESSLER RD NW CANTON OH 44718 STARK
EL GALERON INC EL GALERON GRILL & MEXICAN RESTAURANT 1916 CLEVELAND AV NW CANTON OHIO 44709 STARK
FAIRCREST LANES INVESTMENTS INC DBA MCCALLS RESTAURANT PUB 130 FAIRCREST SW CANTON OHIO 44706 STARK
5866 DRESSLER ROAD LLC DBA NUEVO ACAPULCO RESTAURANT 5686 DRESSLER RD NW NORTH CANTON OHIO 44720 STARK
4262 PORTAGE ROAD LLC 0 4262 PORTAGE RD N CANTON OHIO 44720 STARK
FUZZYS NITE CLUB LLC DBA FUZZYS NITE CLUB 2433 WHIPPLE AVE NW CANTON OH 44708 STARK
GLENMOOR COUNTRY CLUB INC ENTIRE GOLF COURSE 4191 GLENMOOR RD NW CANTON OHIO 44718 STARK
JAD HOSPITALITY LLC DBA JENS PLACE 43 LINCOLN WAY EAST MASSILLON OH 44647 STARK
JAYGOGEL LLC DBA MAIN STREET GRILLE 123 S MAIN ST NORTH CANTON OHIO 44720 STARK
JUNCTION TAVERN INC 0 3009-13 TUSCARAWAS ST W CANTON OHIO 44708 STARK
JAMES N LAMBERT EST DBA JIMS BAR N GRILL 101 W MAIN ST BEACH CITY OHIO 44608 STARK
LA PIZZARIA FRESCO LLC DBA LA PIZZARIA FRESCO 4715 HILLS & DALES RD NW CANTON OH 44718 STARK
LA PIZZARIA PIAZZA LLC 0 4733 HILLS & DALES RD NW CANTON OH 44718 STARK
LATINOS RESTAURANT LLC 0 3103 TUSCARAWAS ST W CANTON OH 44708 STARK
LIQUID GOLD ENTERPRISE LLC DBA ENDZONE & PATIO 4030 LINCOLN WAY E MASSILLON OHIO 44646 STARK
MARIOLA BURGERS CANTON LLC DBA THE RAIL 4347 BELDEN VILLAGE ST CANTON OH 44718 STARK
MCALPINE MEADERY LLC DBA MCALPINE MEADERY 10035 JOHNSFORD RD BEACH CITY OH 44608 STARK
MEDIA LUNA LLC DBA LA MEDIA LUNA 3242 LINCOLN WAY E MASSILLON OHIO 44646 STARK
MISSION BBQ CANTON OH LLC & PATIO 4490 EVERHARD RD CANTON OH 44718 STARK
ANGELA NEWMAN DBA WHISTLE STOP 1215 W TUSCARAWAS ST CANTON OHIO 44702 STARK
NEWTS PLACE INC DBA NEWTS PLACE 609 N MAIN ST NAVARRE OHIO 44662 STARK
P&P JD LLC DBA NAPOLIS ITALIAN EATERY 221 MARKET AV N CANTON OHIO 44702 STARK
PARK CENTRE LANES INC 0 7313 WHIPPLE AV NW NORTH CANTON OHIO 44720 STARK
PERENNIAL VINEYARDS LLC BSMT LEVEL & N/E 5 ACRES VINEYARDS 11877 POORMAN ST NAVARRE OHIO 44662 STARK
PINE VIEW ACRES LLC DBA PINE VIEW ACRES LLC 11991 ORRVILLE ST NW MASSILLON OH 44647 STARK
OLD SCHOOL PIZZA LLC 0 1912 WOODLAWN AVE NW CANTON OH 44708 STARK
RIVERSIDE BAR & GRILLE LLC DBA RIVERSIDE BAR & GRILLE 9200 FORTY CORNERS RD NW MASSILLON OHIO 44646 STARK
ROMA SOCIETY OF MUTUAL BENEFIT & BOCCE COURT 570 WAREHOUSE ST ALLIANCE OHIO 44601 STARK
S4L LLC DBA HITCHIN POST 11346 BAYWOOD ST ROBERTSVILLE OHIO 44670 STARK
SANDRA M GUZZETTA INC DBA TREMONT PUB 913 TREMONT SW MASSILLON OHIO 44647 STARK
SANTANGELOS RESTAURANT 0 1008 9TH ST SW MASSILLON OHIO 44647 STARK
SHADY HOLLOW COUNTRY CLUB CO 0 4865 WALES AV NW MASSILLON OHIO 44646 STARK
MOSES D SHAHEEN DBA WHEEL CAFE 227 3RD ST NE CANTON OHIO 44702 STARK
SILVER TONGUE CATERING LLC DBA FROMAGE DU MONDE 340 4TH ST NW CANTON OH 44702 STARK
SIX PACS LLC DBA WHITEYS TAVERN 4243 ERIE ST NAVARRE OHIO 44662 STARK
VIRGIL SLUTZ DBA SLUTZ & SLUTZ WINERY 4403 ARGYLE RD SE CANTON OH 44707 STARK
SMOKE THE BURGER JOINT LLC DBA SMOKE THE BURGER JOINT 15 TOMMY HENRICH DR NW MASSILLON OH 44647 STARK
SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX DBA ALEX D KRASSAS EVENT CNTR 251 25TH ST NW CANTON OH 44709 STARK
STONEY INN LLC DBA BINGS LOUNGE 104 S MARKET ST MINERVA OHIO 44657 STARK
TLS SHANNON LLC DBA BARBAROIS PIZZA AND PUB 108 E MAIN ST LOUISVILLE OH 44641 STARK
TAM OSHANTER CO 0 5055 HILLS & DALES RD NW CANTON OHIO 44708 STARK
TLAQUEPAQUE OF CANTON DBA TLAQUEPAQUE MEXICAN RESTAURANT 4460 DRESSLER RD NW CANTON OHIO 44718 STARK
WARNER ENTERPRISES LLC DBA VINNYS PUB 202 202 N FREEDOM ALLIANCE OH 44601 STARK
WILD WEST SALOON INC 0 3000 ATLANTIC BLVD CANTON OHIO 44705 STARK
ASHLEY WILLIS DBA WEST END TAVERN 1407 TREMONT AV SW MASSILLON OH 44647 STARK
WILLOWDALE COUNTRY CLUB INC 0 610 WILLOWDALE LAKE AV NORTH CANTON OHIO 44720 STARK
AMVETS POST0012 0 653 EARL RD NW MASSILLON OHIO 44646 STARK
APPLE OHIO LLC DBA APPLEBEES 4981 DRESSLER RD CANTON OHIO 44718 STARK
APPLE OHIO LLC DBA APPLEBEES 2600 W STATE ST ALLIANCE OHIO 44601 STARK
APPLE OHIO LLC DBA APPLEBEES 32 MASSILLON MARKETPLACE DR SW MASSILLON OHIO 44647 STARK
ARAMARK EDUCATIONAL SERVICES LLC FINE ARTS BLDG & CAMPUS CENTER 2ND FL 6000 FRANK AVE NW CONF CTR CANTON OHIO 44720 STARK
BELL STORES INC DBA BELL STORES 32 120 S WABASH BREWSTER OHIO 44613 STARK
BONEFISH GRILL LLC DBA BONEFISH GRILL 6341 STRIP AV NW NORTH CANTON OH 44718 STARK
CANTON NEGRO DBA OLD TIMERS ACTIVITY CENTER 1016 12TH ST NE CANTON OH 44704 STARK
CARCISCO FOODS LLC DBA MESA MEXICAN KITCHEN 63 MASSILLON MARKETPLACE DR SW MASSILLON OH 44646 STARK
CARRABBAS ITALIAN GRILL LLC DBA CARRABBAS ITALIAN GRILL 6560 STRIP AV NW CANTON OHIO 44720 STARK
CEC ENTERTAINMENT INC DBA CHUCK E CHEESES 6370 STRIP AV NW N CANTON OHIO 44720 STARK
CHANG INC DBA CHRISTIES CABARET 4465 EVERHARD RD NW CANTON OHIO 44718 STARK
CHIPOTLE MEXICAN GRILL OF COLORADO LLC DBA CHIPOTLE 1630 W STATE ST ALLIANCE OH 44601 STARK
CHIPOTLE MEXICAN GRILL OF COLORADO DBA CHIPOTLE MEXICAN GRILL 4130 TUSCARAWAS ST W CANTON OH 44710 STARK
CHIPOTLE MEXICAN GRILL DBA CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2872 13 TOMMY HENRICH DR NW MASSILLON OH 44637 STARK
COUNTRY INN INC DBA COUNTRY INN 11947 LINCOLN WAY W MASSILLON OHIO 44647 STARK
AMVETS POST0006 DBA AMVETS POST NO 6 248 FEDERAL AV NW MASSILLON OH 44647 STARK
DAVE & BUSTERS INC 0 4110 BELDEN VILLAGE MALL CIR NW CANTON OH 44718 STARK
E BURY INC DBA EASTBURY BOWLING CENTER 3000 ATLANTIC BLVD NE 0 OHIO 44705 STARK
EARTH FARE INC DBA EARTH FARE 605 3939 EVERHARD RD NW CANTON OH 44709 STARK
FIRST WATCH RESTAURANTS INC DBA FIRST WATCH 5075 DRESSLER RD NW CANTON OH 44718 STARK
FLIPSIDE GRILLE LLC 0 10135 CLEVELAND AVE SE MAGNOLIA OH 44643 STARK
FOE AERIE2370 MCKINLEY 0 5024 MONTICELLO AV NW CANTON OHIO 44708 STARK
FOE AERIE2370 MCKINLEY BAR 4 LOWER LEVEL 5024 MONTICELLO AV NW CANTON OHIO 44708 STARK
FUN EATS AND DRINKS LLC DBA FOX & HOUND 65030 4770 EVERHARD RD NW CANTON OHIO 44720 STARK
GEORGE R GRAN INC DBA SEVEN HILLS COUNTRY CLUB 11700 WILLIAM PENN AV NE HARTVILLE OHIO 44632 STARK
HEI TONG LLC DBA SUKHO THAI 4430 BELDEN VILLAGE ST NW CANTON OHIO 44718 STARK
BARNEA INC BAR 3 PATIO 1832 CLEVELAND AV SW CANTON OH 44707 STARK
MCKINLEY DEVELOPMENT CO LTD DBA SANCTUARY GOLF CLUB 2017 APPLEGROVE NW NORTH CANTON OHIO 44720 STARK
GRANITE GOLF MANAGEMENT CORP POOL HOUSE 18 HOLE GOLF COURSE & PATIO 5650 QUARRY LAKE DR CANTON OHIO 44730 STARK
MARK & FRANCES MILLS DBA MARKS TAVERN 1652 BRYAN AV SW CANTON OHIO 44706 STARK
MARK & FRANCES MILLS DBA MILLS PLACE 3357 MAHONING RD NE CANTON OHIO 44705 STARK
MJ HOTELS OF CANTON LLC DBA COURTYARD BY MARRIOTT CANTON 4375 METRO CIRCLE NW CANTON OH 44720 STARK
N AND D RESTAURANTS LLC DBA OLIVE GARDEN 1057 4810 DRESSLER RD NW CANTON OHIO 44718 STARK
OUR LADY OF PEACE MENS CLUB DBA OUR LADY OF PEACE MENS CLUB 1001 39TH ST NW CANTON OH 44709 STARK
OUTBACK STEAKHOUSE OF FLORIDA LLC DBA OUTBACK STEAKHOUSE 6365 STRIP AVE NW NORTH CANTON OH 44718 STARK
POLISH AMERICAN CITIZENSHIP CLUB 0 1605 HENRY AV SW CANTON OHIO 44706 STARK
RARE HOSPITALITY INTERNATIONAL INC DBA LONGHORN STEAKHOUSE 5083 6626 NW STRIP AV CANTON OHIO 44720 STARK
RED ROBIN INTERNATIONAL INC DBA RED ROBIN GOURMET 6522 STRIP AV NW NORTH CANTON OHIO 44720 STARK
RED LOBSTER HOSPITALITY LLC DBA RED LOBSTER #121 4600 BELDEN VILLAGE ST CANTON OHIO 44718 STARK
REGAL CINEMAS INC DBA MASSILLON STADIUM 12 175 CHERRY RD NW MASSILLON OH 44646 STARK
RUBY TUESDAY INC DBA RUBY TUESDAY 5449 DRESSLER RD NW NORTH CANTON OHIO 44720 STARK
SLZ INC DBA SAHARA GRILLE 4794 DRESSLER RD NW CANTON OHIO 44718 STARK
SHADY HOLLOW COUNTRY CLUB 0 4865 WALES AV NW MASSILLON OHIO 44646 STARK
SHALE BREWING COMPANY LTD & PATIO 7253 WHIPPLE AVE NW NORTH CANTON OH 44720 STARK
SMILEYS PIZZA INC DBA SMILEYS RESTAURANT & PIZZARIA 27 LINCOLN WAY E MASSILLON OHIO 44646 STARK
SODEXO MANAGEMENT INC DBA WALSH UNIVERSITY 2020 E MAPLE ST NORTH CANTON OHIO 44720 STARK
SPEEDWAY LLC DBA SPEEDWAY 6234 2331 FAIRCREST ST SW CANTON OH 44706 STARK
SPEEDWAY LLC DBA SPEEDWAY 6239 8720 WAYNESBURG DR SE WAYNESBURG OHIO 44688 STARK
STYX ACQUISITION LLC 0 2208-2226 LINCOLN WAY NW MASSILLON OH 44647 STARK
SYLVESTER & SYLVESTER INC DBA SYLVESTERS NORTH END GRILLE 4305 PORTAGE ST NW NORTH CANTON OHIO 44720 STARK
TMI PROPERTY MANAGEMENT LLC DBA CANTON HYATT PLACE 5421 WHIPPLE AV NW CANTON OH 44718 STARK
TUSCORA REALTY CO LLC UNIT A & MEZZANINES 520 CLEVELAND AV NW CANTON OH 44702 STARK
ULLMAN CASTLE ENTERPRISES LLC DBA THE PLACE 304 ROCKHILL AVE ALLIANCE OH 44601 STARK
FRED W ALBRECHT GROCERY COMPANY DBA ACME FRESH MARKET 16 1474 N MAIN ST NORTH CANTON OH 44720 STARK
GERVASI 1700 LLC BAR 3 BLD J 1ST FL CRUSH HOUSE BLDG 1700 55TH ST NE CANTON OH 44721 STARK
GERVASI 1700 LLC BAR 4 BLD J 2ND FL CRUSH HOUSE BLDG 1700 55TH ST NE CANTON OH 44721 STARK
LA PIZZARIA RESTAURANT INC DBA LA PIZZARIA RESTAURANT 3656 DRESSLER RD NW CANTON OHIO 44718 STARK
LA PIZZARIA RESTAURANT INC BAR 4 ROOM B 3656 DRESSLER RD NW CANTON OH 44718 STARK
LA PIZZARIA RESTAURANT INC BAR 5 ROOM A 3656 DRESSLER RD NW CANTON OH 44718 STARK
LA PIZZARIA RESTAURANT INC BAR 6 CRYSTAL ROOM 3656 DRESSLER RD NW CANTON OH 44718 STARK
VFW POST9904 GREENTOWN DBA VFW POST 9904 GREENTOWN 8695 CLEVELAND AV NW NORTH CANTON OHIO 44720 STARK